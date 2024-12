Nuovo arrivo per il sansepolcro. Lorenzoni lascia la Sangiovannese

È finita la storia d’amore tra Samuele Lorenzoni e la Sangiovannese. Dopo oltre nove stagioni con la casacca azzurra, tra settore giovanile e prima squadra dove ha totalizzato nei campionati over 97 presenze, il difensore casentinese ha deciso di girare pagina e sposare il progetto del Sansepolcro, primo a pari merito con la Narnese in Eccellenza umbra e voglioso di poter tornare fino dal prossimo anno in serie D dopo l’amara retrocessione del maggio scorso. Su di lui si era interessata anche la Castiglionese di Fani ma il richiamo del sodalizio bianconero, evidentemente, è stato più forte e alla fine è arrivata la tanto e attesa fumata bianca. È la seconda partenza in casa azzurra dopo quella dei giorni scorsi del centrocampista De Angelis ma, per il momento, come confermato dal direttore generale Giuseppe Morandini, non sono previsti rinforzi. Il mercato di riparazione dicembrino, lo ricordiamo, chiuderà il prossimo 18 dicembre.