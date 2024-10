Occasione Romagna. Ortega cerca il riscatto contro il Mascalucia

Archiviata la sconfitta esterna contro Trieste incassata giocando comunque una buona partita, la Pallamano Romagna affronta domani pomeriggio alle 16, tra le mura amiche della palestra Cavina, i siciliani del Team Mascalucia. La formazione allenata da Massimo Randis è salita dalla serie A Bronze per mirare alla salvezza in Silver. Si tratta di un obiettivo difficile da conquistare perchè la squadra è inesperta pur avendo fra le sue fila giocatori del calibro di Nahuel Pereyra e Leonardo Hernan Bianchi. Nelle cinque partite disputate il team della Trinacria ha vinto solo contro il Campus Italia perdendo poi con Haenna, Molteno, Trieste e Bologna United. Il bilancio vede 129 gol fatti e 148 subiti. Nella classifica dei marcatori Bianchi ha realizzato 22 reti, seguito da Carmelo Giuffrida (18), Endi Xhetani (14).

Per la formazione allenata da Mariano Ortega si tratta di una ghiotta occasione per riportarsi in carreggiata, staccando il Molteno e avvicinandosi al Belluno che otto punti mentre il capofila è Trieste con 10 punti.

Prossimo turno (sabato 26 ottobre): Campus Italia – Verdeazzurro Sassari, Len Solution Carpi – Trieste 1970, Belluno – Bologna United, Metelli Cologne – Haenna, Lanzara – Salumificio Riva Molteno.

Classifica: Trieste 1970 10; Belluno 8; Salumificio Riva Molteno, Pallamano Romagna 6; Haenna, Len Solution Carpi, Metelli Cologne 5; Verdeazzurro Sassari, Campus Italia 4; Bologna United, Mascalucia 2; Lanzara 1.

m.m