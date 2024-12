Oggi alle 17 al Palacosta. In scena la grande boxe, con due incontri professionistici e otto dilettantistici

Torna a Ravenna la grande boxe con l’evento previsto oggi alle 16 al PalaCosta. La manifestazione, che è organizzata da Ravenna Boxe e Alberto Servidei, ex campione europeo e sfidante al campionato mondiale, e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, prevede due incontri professionistici e otto dilettantistici. "E’ con rinnovato entusiasmo – sostiene Giacomo Costantini, assessore allo Sport – che torniamo ad ospitare gli incontri di boxe previsti tra professionisti e tra dilettanti per un evento atteso e partecipato".

"La grande boxe – afferma Alberto Servidei - è ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo ravennate, il pubblico è sempre numeroso e gli sponsor locali partecipano con entusiasmo. Il pugilato a Ravenna è fortemente in crescita, ci sono 400 iscritti, abbiamo pugili di alto livello ed abbiamo come obiettivo quello di portare avanti i nostri atleti sul territorio in maniera autonoma così da garantirgli un processo di crescita costante". Gli atleti dilettanti provengono da Ravenna, Cesena, Faenza, Comacchio, Lugo, Modena e Ravarino. Nei match clou i professionisti Alex Mohamad peso Super Leggero e Francesco Bacchereti peso Super Medio saranno opposti ai pugili croati Ivan Barsic e Dardan Morina.

Saranno premiati i pugili della Ravenna Boxe Francesco Basti, Alberto Fiore e Imam Bouhouch che recentemente si sono laureati Campioni regionali e in dicembre disputeranno i campionati italiani assoluti.