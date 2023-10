Oggi le prove libere. Dalla Porta pronto al gran finale. È in pista a Jerez de la Frontera

Chiudere in bellezza, in modo da prendere le decisioni riguardanti la prossima stagione da una posizione di forza. Questo l’obiettivo con cui Lorenzo Dalla Porta scenderà in pista a Jerez de la Frontera. La Spagna ospiterà l’ultimo appuntamento del campionato Supersport: oggi prenderanno il via le prove libere, con "gara 1" fissata per le 12.30 di domani e "gara 2" prevista per la stessa ora di domenica. Il pilota di Montemurlo ha sin qui totalizzato 29 punti, pur essendo arrivato a Mondiale in corso. E mira ad incrementare ulteriormente il bottino. "Sono un po’ dispiaciuto di essere arrivato all’ultimo round della stagione, perché continuare a correre ci avrebbe permesso di fare ulteriori progressi – ha commentato il diretto interessato - ma ora è meglio concentrarsi su Jerez. Una pista che mi piace, dove penso di poter essere veloce, ovviamente anche grazie all’ottimo lavoro della squadra. Divertiamoci".