Oltre sessanta gli atleti presenti all’happening. Che festa per l’atletica leggera. Raffica di premiati dalla Fidal

Da 25 anni la Federazione provinciale d’atletica leggera premia le sue eccellenze, in un happening che raduna i migliori reggiani, dalla categoria ragazzi agli assoluti.

Così è avvenuto presso il Consorzio del Parmigiano che ha ospitato nel suo auditorium oltre 60 atleti, alla presenza del fiduciario provinciale Nino Teggi e dei rappresentanti di Comune e Regione. Proprio Teggi, la cui carica è stata confermata per il prossimo quadriennio, ha ringraziato Luca Bertoli, di fatto c.t. della formazione provinciale e regionale. Sono sfilati gli assoluti Barbara Bressi e Giuseppe Gravante, assente Sara Nestola che proprio oggi corre la maratona di Valencia.

Tra juniores e promesse, Lucia e Sara Cantergiani, Elena Fontanesi, Vivian Osagie, Thomas Algeri, Nicolò Cornali, Giacomo Giglioli, Christian Serra e Francesco Stradi. Gli allievi Viola Canovi, Sofia Ferrari, Sofia Galeotti, Sokhna Ndiaye, Alessandro Casoni, Marco Liccardo e Lorenzo Shani.

E poi 21 cadetti che hanno vestito la maglia della rappresentativa: Sara Andreoli, Emma Bartoli, Elisabetta Bellini, Asia Campani, Thi Van Claire Diarra, Giulia Landini, Elettra Maccari, Alessandra Paglia, Mariastella Pizzarelli, Emma Valdo, Fabio Bedeschi, Daniele Billi, Pietro Bolondi, Luca Bonini, Gabriele Di Lembo Jack Huang, Michael Iovine, Simone Mabilli, Nicolò Mastropietro Samuel Pozzati e Andrea Vinsani. 14 i ragazzi, Veronica Caponigro, Alexandra Grandinariu, Elena Mabilli, Giulia Rocchi, Emma Spinazzi, Gloria Tarasconi, Emma Venturi, Vincenzo Amendola, Dante De Pietri, Gabriele Garlassi, Gabriele Giusti, Federico Margini, Mattia Picciotto e Vittorio Zucconelli. Su segnalazione delle società, l’atleta Vanessa Reverberi della Self col tecnico Alberto Cerisara; Arianna Dal Maso della Corradini con Daniela Barzagli; Amos Miani (Atl. Castelnovo Monti) con Luigi Bertolini, ex portiere Reggiana; Francesco Accorsi (Atl. Reggio) con Simone Subazzoli; Alice Ghidini (Guastalla-Reggiolo) con Alessandro Marchiò; Antonio Macarone (Scandianese) con Gyedue Abigail. Come giudice premiato Nerino Carri.

Riconoscimenti al nostro Claudio Lavaggi e ad Aldo Spadoni della Gazzetta di Reggio.