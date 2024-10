Open di Tennis. Mucciarella (Ct Zavaglia) cede in finale a Luca Bartoli

Il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia se lo è aggiudicato Luca Bartoli. Il 2.6 portacolori del Tennis Club Viserba, testa di serie n.3, ha battuto in finale per 2-6, 6-2, 6-4 il ravennate Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia). Al termine le premiazioni effettuate dal dt del Ct Cervia, Paolo Pambianco, dal delegato provinciale Fitp Marco Contessi e dal giudice arbitro Ottaviano Turci. In semifinale Mucciarella si era imposto 6-2, 6-3 su Federico Baldinini, 2.7 del Ten Sport Center di Pinarella, mentre Luca Bartoli aveva sconfitto 6-4, 6-0 il 3.1 Giacomo Ercolani (Ct Casalboni Santarcangelo).