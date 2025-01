Opes Toscana Calcetto. Il "Salva» inarrestabile. Bene anche i Diavoli

Prima giornata di campionato 2025 per i campionati di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. Si parte dal girone "Castello dell’Imperatore", dove l’Autofficina Salva prosegue il suo percorso da capolista: a farne le spese, stavolta, è il Chessea Football Club che subisce un netto 3-9. Per il "Salva" segnano Pascarito, Biancucci (tripletta) e Sorisi (autore di ben cinque reti). Per il Chessea limitano i danni i gol di Bambagioni, Bini e Mazzanti.

I Diavoli dei Balcani secondi in classifica vincono 6 a 3 contro l’Union Birrino: a segno Mehdihoxha e Gega con ben cinque gol. Per il "Birrino" vanno in gol Bigiarini, Bognomini e Fratoni. In graduatoria la capolista mantiene così cinque punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice.

Terza piazza per la Cdp Bacchereto che va ko 3-0 al cospetto dei Black Devils, mandando a segno il solo Rapezzi. Per i "Diavoli Neri", invece, segnano Ballini, Pizzuti e Rossi.

Passando al girone ‘Piazza Mercatale’, la Vecchia Guardia impatta 1-1 contro il Lesagora, facendosi raggiungere in vetta dai Real Boys che strappano in extremis la vittoria al Real Madrink con un 6 a 5 finale. Pareggio anche tra Il Vergè e Bulls Calcio a 5: 3 a 3 il punteggio finale. Per Il Vergè vanno a segno Tesi, Sepe e Ruggiero; per i "Tori" Tonelli, Cocchi e Borrani.

Le Vecchie Glorie infine vincono per 3 a 4 contro lo Shakhtar Sacra grazie alle reti di Diodato, Lopez, Magni e Ruscillo.