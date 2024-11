Ora le Blue Girls si fanno sentire. Due scudetti per un futuro roseo

Due titoli italiani nel carniere. Il futuro della Mia Office Blue Girls, la società di softball delle Due Torri è in buone mani. Il club conquista ben due scudetti, sia con le under 18 sia con le under 13. Cantano felici le ragazze che, un giorno, magari, potranno fare concorrenza a livello maschile ai tanti scudetti, senior, che la Fortitudo di Pierluigi Bissa è stata capace di vincere, dal 1953 allo scorso anno (14 tricolori, il primo dei quali datato 1969).

Il settore giovanile delle Blue Girls, per di più, è stata capace di produrre otto ragazze che hanno vestito la maglia della nazionale. Sugli scudi Felicia Di Pancrazio che ha partecipato a raduno pre-mondiale senior, Europeo under 22, qualifier per il Mondiale under 18 ed Europeo senior. Oltre a Felicia, le Blue Girls nel giro della nazionale sono Sveva Moggi e Ilaria Nanni (lontano dai campi di gioco per un infortunio) nell’under 18; Giulia Calzolari e Giorgia Frascaroli (con l’aggiunta di Alyssa Piovani) nell’under 15, Gaia Frignani, Paola Alejandra Suarez Valladares e Rebecca Santoli nell’under 13. Nel gruppo anche due nazionali della Repubblica Ceca, Sara Von Tsurikov e Nikola Skardova.

Nell’under 13 ci sono cinque ragazze e un allenatore (Francesco Delli Carri, manager) che hanno fatto parte della selezione regionale Emilia-Romagna che ha conquistato prima il Torneo delle Regioni poi la qualificazione alle World Series negli Stati Uniti. Le ragazzi sono Gaia Frignani, Paola Alejandra Suarez Valladares, Greta Morini, Caterina Golinelli e Sophie Amoroso.

La prima squadra, per di più, griffata Mia Office, è tornata a essere tra le prime quattro, dopo l’esperienza del 2012. Reduci di quel gruppo, Veronica Casella, da giocatrice a manager, e la leggenda Eva Trevisan.

Nel gruppo delle under 18 troviamo Camilla Biolchini, Eleonora Bonfiglioli, Giulia Calzolari, Francesca Cavallo, Felicia Di Pancrazio, Anita Fabbri, Giorgia Frascaroli, Sanya Minarelli, Sveva Moggi, Ilaria Nanni, Valentina Nanni, Ilaria Paolini, Alyssa Piovani, Emma Salatino, Karolina Skocdopolova, Sara Von Tsurikov, Siria Zaccaria e Nikola Skardova. Nello staff Pablo Jose Suarez Petrillo (manager), Daniele Arbizzani e Monica Pedrazzi (coach).

E le under 13? Luca Giovanni Alvisi, Sophie Amoroso, Rayan Brunetti, Dafne Faldini, Nefeli Faldini, Viola Faraci, Gaia Frignani, Alice Goldoni, Caterina Golinelli, Dumitrita Golopco, Luce Valentina Maclean Sufe, Greta Morini, Camilla Zoe Rosa, Viola Salatino, Rebecca Santoli, Nicole Sicuranza, Paola Alejandra Suarez Valladares. Nello staff Francesco Delli Carri (manager), Ricardo Elain Eizmendiz Dominguez e Andrea Buda (coach).