Orazzini in grande spolvero al golf di Montelupo. A Vinci trionfa la coppia Rudy e Roberto Massini

Nonostante un percorso appesantito dalla pioggia, Gianmarco Orazzini (Castelfalfi) ha vinto a Montelupo il Tm Open 2024, con 71 colpi, 3 oltre il par. In prima categoria Alessio Tirinnanzi (40) ha staccato nettamente Giovanni Badi (36). In seconda il giocatore di casa Leonardo Forleo (34) ha preceduto Rodelio Calonaci (33) mentre in terza, Lorenzo Mazzini (44) ha prevalso su Angelo Lucetti, ex calciatore. Al Bellosguardo di Vinci invece l’agonismo si è unito al divertimento nella Coppa Toscana di Doppio (formula a coppie su 9 buche). Trionfo di Rudy e Roberto Massini con 36 colpi, uno oltre il par. Nella categoria netta Giovanni Galimberti e Alberto Sciatti (20) hanno la meglio su Francesco Rugei e Guido Pasolini, a pari punteggio.