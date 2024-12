Osellieri manda in orbita il Bologna 2016. New Flying Balls, un brindisi indigesto

Cala il sipario sul 2024 delle bolognesi del campionato di Interregionale, con la quinta giornata di ritorno che mette il sorriso al solo Bologna 2016. Gli uomini di coach Lunghini superano Cremona di misura chiudendo il calendario con un prezioso terzo posto che lancia i rossoblù ai piani alti della division C. Nella serata contro l’ultima della classe, arrivata al PalaSavena per far risultato, i bolognesi la spuntano soltanto nelle battute finali di gara e dopo tre quarti giocati ad armi pari: cinque gli uomini in doppia cifra che conquistano il successo il referto rosa (Osellieri 22, Ugolini 18, Barbotti 12, Romanò 11 e Costantini 10).

Brindisi di Natale amaro invece per i New Flying Balls, che crollano sotto i colpi dell’ex Montanari (27 punti) e vedono anche perdere la differenza canestri dell’andata. Complici le assenze di Myers e Cortese, Porto Recanati signoreggia dai 6,75 e si porta a ridosso degli ozzanesi.

Gare division C: Pizzighettone-Cernusco 81-68, Social Milano-Sangiorgese 69-60, Bologna 2016-Sansebasket Cremona 81-78, Blu Bergamo-Stings Mantova 67-79, Iseo-Basket 2000 78-68, Nervianese-Gardonese 86-90.

La classifica: Stings Mantova 24; Iseo 22; Bologna 2016, Pizzighettone, Gardonese e Legnano 20; Social Milano 16; Nervianese e Basket 2000 12; Cernusco e Blu Bergamo 10; Sansebasket Cremona 6.

Gare division E: Bramante Pesaro-Teramo a Spicchi 72-61, Roseto 2020-Loreto Pesaro 75-55, New Flying Balls-Attila Porto Recanati 58-81, Senigallia-Olimpia Castello 93-66, Valdiceppo-Recanati 51-61, Virtus Civitanova-Vigor Matelica 71-73.

La classifica: Vigor Matelica 24; Loreto Pesaro e Recanati e 22; New Flying Balls e Recanati 20; Attila Porto Recanati 18; Bramante Pesaro 16; Roseto 2020, Senigallia e Valdiceppo 14; Virtus Civitanova 12; Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8.

Giacomo Gelati