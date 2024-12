Ostacoli e solidarietà. Concorso all’Equestrian

Ultimo concorso dell’anno all’Arezzo Equestrian Centre. Una sfida sugli ostacoli dove al classico agonismo si affianca anche uno spirito di festa e divertimento con particolare attenzione per i bambini ai quali sarà riservato anche uno spazio per il gioco nell’area vip. A rispondere all’appello degli organizzatori Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini hanno risposto numerosi cavalieri ed amazzoni provenienti da tutta Italia con 250 tra cavalli e pony divisi nelle varie categorie. Un concorso di Natale con tutte le carte in regola. Durante la tre giorni saranno infatti raccolti anche regali da portare ai bambini che in questi giorni di festa sono ricoverati negli ospedali. Anche l’Arezzo Equestrian Centre ha deciso di partecipare a "Natale con la Fise", il progetto solidale della federazione dedicato ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani. La mascotte della Fise Tony il Pony nei panni di Babbo Natale, insieme ad atleti e a testimonial vicini al mondo del cavallo faranno visita ai bambini dei reparti di ospedali italiani, portando loro dei doni speciali. In Toscana i doni saranno portati ai bimbi del Meyer. Lo scorso anno la Fise riuscì a raccogliere mille doni. I regali raccolti all’Equestrian saranno destinati ai pazienti dell’ospedale Meyer di Firenze. Un ultimo concorso nazionale di salto ostacoli e poi si passerà direttamente alla stagione agonistica 2025, dove il fiore all’occhiello sarà ancora una volta il concorso internazionale Toscana Tour che si terrà dal 6 marzo al 13 aprile. "Tutti i nostri sforzi - dice Riccardo Boricchi - sono già rivolti verso questo evento internazionale. Avremo sempre cinque settimane di gare con tanti big dell’equitazione a livello mondiale".

Sonia Fardelli