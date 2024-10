Ostacolo Cgc per il Sarzana

Debutto casalingo IN campionato per l’Hockey Sarzana, di scena stasera alle 20.45 al ’Pala Tori’ contro il Cgc Viareggio, team neopromosso allenato da dall’ ex rossonero, Alessandro Cupisti, quattro stagioni alla guida del Sarzana. Nelle file del team ospite alcuni giocatori di rilievo come il portiere Gomez, Cinquini, Muglia e Mura. Sarzana è al gran completo e intenzionato a sfruttare il fattore pista per portare a casa l’intera posta. Un match da prendete con le molle visto che il Cgc nella passata stagione ha dominato campionato e la Coppa Italia di A2. Nella prima giornata è arrivata la sconfitta casalinga (0-4) contro Lodi, mentre Sarzana è tornato con un pareggio (3-3) da Monza, con uno strepitoso Domenico Illuzzi, autore di tutti i gol rossoneri. "Sono contento dei tre gol, meno contento per la vittoria che meritavamo ma non è arrivata, però per essere la prima giornata, a livello di gioco possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti – dice continua Illuzzi – per quanto riguarda la partita col Viareggio, sicuramente sarà una dura, perchè loro sono una squadra che lotta, con ragazzi quasi tutti viareggini che giocano insieme da tanto tempo e un portiere forte". Le altre partite della seconda giornata di campionato sono: Lodi-Novara, Sandrigo-Monza, Grosseto-Bassano, Valdagno-Follonica, Trissino-Montebello, Forte dei Marmi-Giovinazzo.