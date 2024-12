Ottava vittoria consecutiva. Calvisano batte Milano. È campione d’inverno

Il Calvisano supera in rimonta (13-11) un Cus Milano che si conferma rivale insidiosa ed ostica e conquista l’ottava vittoria in altrettante partite. Un successo importante per la squadra di Dal Maso e Zappalorto, che può così avere la certezza del primo posto nel girone 2 di serie A dopo l’ultima giornata del 2024. I milanesi confermano sin dall’inizio i timori anticipati la vigilia dai due tecnici bresciani. Approfittando di qualche sbavatura e alcune indecisioni in fase difensiva, il quindici di Boggioni cerca l’allungo e sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato con Colombo, che al 18’ firma il provvisorio 0-5. Il buon momento degli ospiti prosegue e al 33’ Macchi sigla uno 0-8 che desta l’orgoglio della capolista. Bruniera riporta sotto la formazione del presidente Bandera per il 6-8 che matura al 9’ del secondo tempo, ma il Cus Milano ha fame di vincere e al 12’ Macchi tenta un nuovo allungo che, però, non costringe alla resa un Calvisano determinato e autoritario, che con Shevchuk e Bruniera al 34’ mette a segno i punti preziosi che valgono il sorpasso definitivo e consentono al Calvisano di trascorrere un felice Natale ancora da imbattuto.

"Sapevamo che sarebbe stata dura – è stato il commento di coach Mattia Zappalorto –. Nonostante le difficoltà, i ragazzi hanno dato tutto e nel finale, grazie al fondamentale sostegno del San Michele, abbiamo avuto l’entusiasmo per ribaltare la situazione. Il campo era molto pesante ed abbiamo fatto fatica ad adattarci. Abbiamo commesso anche diversi errori, ma col passare dei minuti siamo stati bravi a limitare gli spazi e a sfruttare le occasioni. Il Cus Milano merita i complimenti. Abbiamo fatto tanto, sia nel bene che nel male, ma siamo riusciti comunque a conquistare una vittoria molto importante". Salutato con un en-plein di otto vittorie in altrettante partite il 2024, il Calvisano capolista riprenderà il suo percorso il prossimo 19 gennaio con la nona ed ultima tappa dell’andata. I gialloneri dovranno rendere visita ad una squadra in grado di fare gioco e sempre molto propositiva come Piacenza. Luca Marinoni