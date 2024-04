Ottavo posto a Padova per la Pgf. Risultato brillante del team di serie C

Ottima ultima prova di campionato di serie C di ginnastica artistica femminile per le atlete della Palestra Ginnastica Ferrara, che a Padova ottengono l’8° posto, in ascesa rispetto alla seconda prova e che consente di chiudere il girone in 10° posizione, un risultato non scontato per una squadra giovane, che ha deciso di cimentarsi con le altre squadre Gold pur sapendo che si sarebbe trattato di un impegno complesso, quindi è un grosso applauso quello che dobbiamo fare a Ginevra Fratta, Sofia Gavioli, Maria Panato, Gaia Sacchi e all’allieva Camilla Vassalli. La Serie C Gold della ginnastica artistica femminile è strutturata in 4 zone tecniche e la Pgf, con le formazioni della nostra regione di questa serie, è inclusa nell’impegnativo raggruppamento nord-est con Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. La formula prevede la promozione diretta per le prime classificata e i play-off per le seconde; il campionato delle ginnaste allenate da Loriana Ferrari e Michela Pelizzari si ferma, come previsto, alla regular season, ma con la certezza di aver dato il massimo e di poter pensare positivamente al prosieguo di stagione individuale.