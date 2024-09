Ottime prestazioni al Meeting di Pietrasanta. Domenichini, bronzo e nuovo record

Dalla terza edizione del Meeting di Pietrasanta arriva la medaglia di bronzo per Giorgia Domenichini nei 400 metri che assegnavano i titoli regionali Allievi, in quanto evento valido anche come campionato regionale Allievi e Juniores. La portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema chiude in 1.01.56 migliorando notevolmente il proprio record personale. Sempre tra gli Allievi, decimo posto di Niccolò Sonnini (55.29) e ottavo di Alessandro Duchini sui 1.500 metri (4.22.21). Nelle altre gare da segnalare l’ennesima affermazione di Gabriele D’Amico negli 80 metri Cadetti (9.38), gara in cui Tommaso Duchini è quarto (9.73). A Pistoia invece ottimo esordio di Filippo Bonucci sui 1.200 siepi: l’atleta classe 2009 corre in 3.29 firmando subito il minimo per i Campionati Italiani Cadetti.

Da oggi intanto riprendono i corsi di atletica organizzati dalla società biancorossa al Campo Zauli. L’Atletica Grosseto Banca Tema offre corsi specializzati per tutte le età: è un Centro di Avviamento allo Sport riconosciuto dal Coni e le attività del settore promozionale sono condotte da istruttori e allenatori qualificati. L’attività agonistica vede come responsabili allenatori specialisti, tra cui alcuni della nazionale italiana. I Corsi Cas si tengono lunedì/giovedì o martedì/venerdì.

"E’ il luogo ideale – dicono i tecnici – in cui proporre, sperimentare e validare innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento all’attività sportiva giovanile con un’offerta differenziata a seconda della fascia di età: SuperPulcini (3/4 anni e 5/6 anni), Esordienti C (7 anni), Esordienti B (8/9 anni), Esordienti A (10/11 anni). Gruppo Ragazzi (12/13 anni) lunedì/martedì/giovedì: rappresenta il primo approccio agonistico all’atletica Leggera: i giovani atleti sono coinvolti in un progetto di multilateralità dove vengono sperimentate tutte le discipline e si viene coinvolti nelle prime gare regionali. Con i Cadetti (14/15 anni) si comincia a specializzarsi in ciò che piace di più o in cui si è più dotati".