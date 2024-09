Ottimi risultati al meeting di abbadia san salvatore. Banca Tema, tre successi con D’Amico, Fabiani Marraccini e Bonucci

Comincia nel migliore dei modi l’ultima parte di stagione outdoor per l’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnata nell’ultimo fine settimana al Meeting di Abbadia San Salvatore. Tre i successi biancorossi tra i Cadetti con Gabriele D’Amico che si impone 200 metri (23.08) e Alba Fabiani Marraccini (2.29.15) e Filippo Bonucci (2.48.08) nei 1000 metri, in una gara che ha visto la tripletta grazie al secondo posto di Pietro Colombo e al terzo di Davide Borselli. Sempre dai 200 metri arriva il secondo posto di Tommaso Duchini (24.37) mentre nel mezzo giro di pista degli assoluti terzo gradino del podio per Giorgia Domenichini (27.46).

E con settembre riparte anche l’attività per i più piccoli. L’Atletica Grosseto Banca Tema offre corsi specializzati per tutte le età: è un Centro di Avviamento allo Sport riconosciuto dal Coni. L’attività agonistica vede invece come responsabili allenatori specialisti, tra cui alcuni della nazionale italiana. Il Centro Avviamento allo Sport è il luogo ideale in cui proporre, sperimentare e validare innovative strategie di formazione, di pratica, di orientamento e di avviamento all’attività sportiva giovanile con un’offerta differenziata a seconda della fascia di età: SuperPulcini (3/4 anni e 5/6 anni), Esordienti C (7 anni), Esordienti B (8/9 anni), Esordienti A (10/11 anni). I Ragazzi (12-13 anni) rappresenta il primo approccio agonistico all’Atletica Leggera: i giovani atleti sono coinvolti in un progetto di multilateralità dove vengono sperimentate tutte le discipline e si viene coinvolti nelle prime gare regionali.