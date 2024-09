Tiro a volo fossa universale. Zallocco ai Mondiali conquista il bronzo

A due centri dal titolo iridato e a uno dalla piazza d’onore, Roberto Zallocco porta a Potenza Picena un’eccezionale medaglia di bronzo conquistata nella fase finale del Campionato del mondo di tiro a volo fossa universale svolto in Francia, al quale hanno partecipato 580 tiratori in rappresentanza dei cinque continenti. "È stata – ha commentato l’atleta potentino, portacolori del Tiro a Volo Castelfidardo – una competizione tiratissima con un livello tecnico davvero elevato, sono felicissimo del terzo posto che mi gratifica e mi carica in vista dei mondiali 2025 che si svolgeranno a Roma, sperando di confermare il podio e magari salire di qualche gradino". Si tratta del migliore piazzamento in carriera per Zallocco che pur annovera nel palmares numerose vittorie di campionati italiani (l’ultima dello scorso luglio a Todi) ed europei. Soddisfazione per il risultato è stata espressa anche da Giuseppe Castagna, vicesindaco e assessore allo sport di Potenza Picena.