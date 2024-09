Pugilato. Molaro e Baruchello in Azzurro. Sugli scudi l’attività di Ferrara Boxe

La prima settimana di settembre scandisce l’inizio della nuova stagione agonistica di Ferrara Boxe, la cui attività è ripartita davvero col botto. Di Antonio Licata e del percorso che lo porterà all’assalto al titolo italiano dei pesi welter parleremo prossimamente, mentre presto saranno protagonisti in prestigiosi palcoscenici Emanuele Molaro, Emma Baruchello, Gaia Novelli e Chiara Roveggio. Ma andiamo con ordine, partendo da Molaro (63,5 kg), convocato in Nazionale italiana Under 22 per uno stage in vista degli Europei Under 22 che si disputeranno a Sofia dal 10 al 21 ottobre. Molaro partirà per Assisi lunedì prossimo, e lavorerà in Azzurro fino al 16 settembre. Grande soddisfazione anche per Emma Baruchello, che lo scorso maggio si è laureata campionessa italiana Youth nella categoria 63 kg. L’atleta di Ferrara Boxe è tra i punti fermi della Nazionale italiana Youth che si radunerà martedì prossimo ad Assisi. Ma non è tutto, perché Ferrara Boxe ha anche un movimento giovanile che si sta mettendo in luce. Dopo aver vinto la fase regionale, dal 3 al 6 ottobre Gaia Novelli e Chiara Roveggio (accompagnate dal tecnico Sebastiano Novelli) parteciperanno a quella nazionale del ‘Trofeo Coni – Sparring Io’ categoria Allievi assieme alle migliori giovanissime atlete del nostro Paese. E sabato 14 settembre la palestra di via Bologna ospiterà uno stage interregionale con oltre 50 ragazze.

Stefano Manfredini