Tennistavolo Primo torneo regionale ranking. Ottimo terzo posto per Giacomo Betti a Forte dei Marmi

Terzo posto per Giacomo Betti (nella foto), l’atleta della Apuania Tennistavolo che a Forte dei Marmi ha partecipato al primo torneo regionale ranking. Accompagnato dal tecnico Massimo Petriccioli, Betti ha gareggiato come testa di serie numero 12 negli over 1200 (posizione nel ranking) con 32 partecipanti al via. Inserito nel girone 1, Betti ha battuto Christian Lafragola (testa di serie numero 6 del Tt Viareggio) per 3-0 (12-10, 12-10, 10-12, 11-1 ) ma è stato sconfitto dalla testa di serie numero 1 Stefano Simi (Tt Forte dei Marmi) per 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) classificandosi al 2° posto del girone e accedendo al tabellone principale a eliminazione diretta. Qui, negli ottavi, Betti ha sconfitto Zhou Chenjie (Circolo Prato 2010 e testa di serie numero 8) per 3-0 (12-10, 11-4, 11-9), nei quarti ha battuto la testa di serie numero 2 Riccardo Antonini (Tt Viareggio) sempre per 3-0 (11-9, 11-2, 11-8), ma in semifinale si è arreso al pistoiese Luca Pancani (testa di serie numero 3, poi vincitore del torneo) per 3-0 (11-8, 11-6, 11-8). "E’ stato un ottimo torneo con un terzo posto non pronosticabile alla vigilia", dice Petriccioli. Nello scorso campionato Giacomo Betti (numero 2112 del ranking) ha disputato il campionato regionale di D1 (16 partite, 14 vittorie e 2 sconfitte, 46 set vinti e 13 persi) e quello nazionale di B2 con 10 partite (nessuna vinta e 10 perse, 1 set vinto e 30 persi).

ma.mu.