Padel: al Country Club di Castenaso show degli ex biancoblù. Dalle triple e rimbalzi agli smash. Basile e Mancinelli vincono ancora

Dagli scudetti in Fortitudo, di cui sono stati a lungo capitani facendo la storia, ai campi da padel, lì dove Stefano Mancinelli e Gianluca Basile si stanno dilettando in questo weekend, al Country Club di Castenaso – dove il padrone di casa è Mario Trebbi –, nell’ultima tappa della Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da Msp Italia e riservato alla categoria ‘non classificati’ in tre categorie, maschile, femminile e misto. Due vittorie su due per gli ex Fortitudo già qualificati per le finali di oggi.

Dopo Firenze, Roma e Milano, è così toccato a Bologna tornare capitale del padel, per una due giorni a colpi di racchetta all’interno di un torneo che ha coinvolto centinaia di atleti e numerosi sportivi di livello internazionale.

"La presenza di grandi sportivi, come Gianluca Basile, Stefano Mancinelli e Gennaro Di Napoli, e come è capitato con tanti ex calciatori nelle precedenti tappe del circuito, testimonia come la passione per il padel sia enorme – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e leader in Italia nei tornei di padel amatoriali –. Divertimento, competizione e aggregazione sono elementi che non mancano mai nell’Exclusive Padel Cup, che anche quest’anno ha fatto registrare numeri da record, con oltre 200 coppie complessivamente iscritte. Qui a Bologna chiuderemo in bellezza".

Sorrisi e abbracci non sono mancati ieri a Castenaso, nella giornata inaugurale di quest’ultima tappa, ma nemmeno la voglia di vincere, soprattutto al Baso e al Mancio, desiderosi di tornare protagonisti all’ombra delle Due Torri, dopo i tricolori vinti con l’Aquila, nel 2000 e nel 2005.

E chissà che non ci riescano per davvero anche a suon di smash, bandeja, volée o vibora. Dalla Effe all’Italbasket, assieme nella gabbia a dare del filo da torcere a campioni come Gennaro Di Napoli, ex mezzofondista, oppure a Nicola Amoruso e al ‘Papu’ Gomez.

Giovanni Poggi