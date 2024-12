Padel. Baldi e Dal Pozzo agli ottavi sfidano due leggende

Nuova impresa e orizzonti spalancati per l’emiliana Caterina Baldi e per l’italo–sammarinese Giulia Dal Pozzo, che al Milano Premier Padel P1 hanno battuto dopo quasi tre ore la coppia spagnola Manquillo – Soriano e oggi giocano gli ottavi con le leggende Sainz – Llaguno. Settimana fantastica per le due, iniziata da outsider e proseguita con vittorie sempre più convincenti. Come l’ultima, arrivata per 6-2, 4-6, 7-6 (2) su Letizia Manquillo e Arantxa Soriano dopo aver annullato addirittura cinque matchpoint. Per Dal Pozzo, classe ’05 di grande prospettiva che si allena con Carlo Conti, un percorso iniziato con Baldi dalle qualificazioni e ora con un match, quello di oggi, di grandissima vetrina. Sainz e Llaguno sono entrambe ex numero uno del mondo e la sfida si presenta ad alto grado di difficoltà, ma freschezza e talento non mancano a Baldi – Dal Pozzo.