Padel. Battioni e Muzzarelli vincono lo ’School’

Un grande successo la prima edizione del trofeo ’Padel School’, organizzato e promosso dagli ’Istituti Privati Fermi’ di Carpi e Modena. Una manifestazione unica nel suo genere, che nella mattinata di domenica 2 giugno ha coinvolto una trentina di ragazzi dai 13 ai 14 anni che si sono sfidati a coppie in un avvincente torneo di padel. Il tutto si è svolto a Sassuolo, presso l’impianto del ’Padel Mds’, con l’organizzazione di Giacomo Vacalebre. Per la cronaca il torneo è stato vinto da Riccardo Battioni e Andrea Muzzarelli, che oltre al trofeo si sono aggiudicati anche un buono spesa per articoli sportivi da 500 euro. Secondi classificati Edoardo Fontana e Giovanni Bertoni: anche per loro il trofeo e un buono spesa per articoli sportivi da 300 euro. "Sono rimasto estremamente soddisfatto – afferma il direttore degli istituti a – mi ha stupito l’entusiasmo".