PADEL. Sfida tra pompieri. Vincono i livornesi

Grandi sfide di padel, in via del Purgatorio, per il secondo campionato regionale fra vigili del fuoco valido anche come primo memorial "Stefano Fiorelli". Sui campi del Padel Prato si sono affrontate le varie sezioni provinciali, cioè Prato, Pisa, Lucca, Firenze, Pistoia, Massa, Livorno e Arezzo. I campioni uscenti della sezione pratese dei vigili del fuoco sono stati eliminati durante le prime fasi e la finalissima è stata un derby tutto costiero fra Pisa e Livorno. Alla fine a trionfare è stata la coppia labronica formata da Zanghi e Del Sarto, che è riuscita a sconfiggere il duo pisano composto da Nanni e Susini. In terza posizione la sezione di Firenze, rappresentata da Passavanti e Rettori. Alle premiazioni sono intervenuti anche il comandante della sezione pratese dei vigili del fuoco, Stefania Fiore, e il coordinatore Luca Martino Cesar, per ricordare Fiorelli, ex caporeparto della sezione pratese, scomparso nel 2021.