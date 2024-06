Tchoukball, serie B: i ’Caplaz’ trionfano al palasport di Copparo

Il 25 e 26 maggio si sono svolti i playoff di Serie B di Tchoukball presso il palasport di Copparo: le 8 migliori squadre del campionato, provenienti dai due gironi (Centro-Est e Nord) si sono sfidate in quarti di finale, semifinali e finali per decretare la classifica finale dopo una lunghissima stagione iniziata ad ottobre che ha visto disputarsi ben 93 partite per un totale di 4.185 minuti di gioco. Nella giornata di sabato si sono disputati i quarti di finale, con gli incroci decretati grazie al piazzamento nella regular season. Primo appuntamento tra Titans e OSGB Caronno Vikings: la squadra caronnese, imbattuta per l’intera stagione regolare, si conferma una delle squadre favorite prendendo il largo fin dai primi minuti di gioco, concludendo con il risultato di 43-63. Secondo impegno tra i Ferrara Caplaz, squadra organizzatrice dell’evento, e Lendinara Dragons: nel corso dei 45 minuti i ferraresi trovano modo di prendere le misure con il campo e sperimentare in vista delle partite del giorno dopo, concludendo con una vittoria agevole per 72-45.

La domenica mattina è tempo di semifinali, con Ferrara Caplaz-Solaro Storms: i ferraresi prendono il largo sin dal primo tempo, alzando vistosamente i giri rispetto alla partita giocata il giorno precedente e lanciando un chiaro messaggio ai Vikings che li attendono in finale. La partita finisce con il punteggio di 72-50. Alle 17.15 inizia la finale tra Ferrara Caplaz e OSGB Caronno Vikings, con grande affluenza sia all’interno del palasport di Copparo che in live su Instagram. I Caplaz trovano il vantaggio fin dalle fasi iniziali del match, senza però mai riuscire a superare le 3 lunghezze, con i Vikings che inseguono attendendo il momento giusto per dare la mazzata definitiva. La partita finisce con il punteggio di 56-47, i Ferrara Caplaz sono campioni d’Italia e con il risultato ottenuto acquisiscono il diritto a prendere parte al campionato di Serie A 2024/25.