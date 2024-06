Run per Colli, la foto della corsa di Borgo a Buggiano e la classifica

Borgo a Buggiano (Pistoia), 1 giugno 2024 – La Run per Colli di Borgo a Buggiano ha recentemente riproposto una splendida occasione di sport e aggregazione, grazie alla dinamica organizzazione della Asd Run...Dagi.

LA CLASSIFICA

L'evento ha visto i partecipanti affrontare un percorso competitivo di 9 chilometri, che ha portato i corridori a salire fino a lambire il castello di Colle, per poi tornare indietro godendo dei magnifici panorami della Val di Nievole. L'arrivo della corsa si è tenuto presso il parco cittadino OX Centro giovani, dove è stata allestita una magnifica festa denominata "Sgranar per Colli". Questo evento ha saputo coniugare sport e convivialità in modo esemplare, offrendo un abbondante pasta party che ha raccolto il plauso di tutti i partecipanti per la qualità del cibo offerto e birra a fiumi. A coronamento della giornata, dopo le premiazioni, si è tenuto un coinvolgente concerto della band "Bella Vista Social Fest".

La Run per Colli non solo ha rappresentato una sfida sportiva per i partecipanti, ma ha anche rinforzato il senso di comunità e la passione per il podismo, offrendo un'occasione per celebrare insieme il piacere della corsa e della compagnia. Eventi come questo sono fondamentali per promuovere uno stile di vita attivo e sano, oltre a rappresentare momenti di gioia e condivisione per tutta la comunità.