Padel Toni-Ceccarelli, che bis all’Illumia Cup

Ancora loro, ancora Luca Toni e Luca Ceccarelli sul gradino più alto del podio dell’Illumia Padel Cup, per la seconda edizione consecutiva. Si è chiuso anche quest’anno, il terzo, con enorme successo il torneo di padel griffato Illumia nel teatro del Country Club di Castenaso, che nel weekend ha ospitato alcune tra le ex leggende della nostra Serie A e non solo. Dal doppio tabellone maschile e femminile, inaugurato con la fase eliminatoria e sulla quale è stata incentrata la prima giornata di sfide, fino ad arrivare alle singole competizioni in base al piazzamento finale del sabato. Ieri, il clou delle gare, con Toni e Ceccarelli che si sono dimostrati un’altra volta imbattibili.

"E’ andata alla grande, abbiamo vinto ancora, anche se devo dire che ogni volta è sempre più dura. Quando vinci, però, è tutto più bello e divertente", così, a caldo, il centravanti azzurro campione del mondo nel 2006, che aggiunge un’altra medaglia virtuale al suo palmares.

"Confermo, è stata una battaglia – gli fa eco il compagno di squadra ed ex difensore del Bologna, Luca Ceccarelli –. Temo che l’anno prossimo non ci invitino più, vinciamo sempre noi: mi sa che dovremo pregare Tomas (Locatelli, una delle anime del torneo, ndr) per farci partecipare anche nelle prossime edizioni…". Una coppia sempre più unita e affiatata, anche fuori dal campo, tra gag e battute con i tantissimi ex compagni di squadra e avversari sfidati sul rettangolo verde e oggi con racchetta e pallina.

Dopo il trionfo nell’edizione inaugurale del 2022 firmato Totti-Candela, la coppia emiliano-romagnola bissa il primo posto dello scorso anno: 7-5,6-4 in due set più complicati del solito, avendo la meglio sul duo inedito Jimmy Maini-Diego Perotti, che ha dato parecchio filo da torcere ai due vincitori. La coppia tutta argentina German Denis e Papu Gomez si è invece portata a casa l’Europa League, battendo Cristian Vieri e Luigi Di Biagio. Sorrisi anche per Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda, che conquistano la Coppa Italia in un derby per trequarti biancoceleste, sconfiggendo Paolo Di Canio e Alessandro Budel. Si conferma campionessa e avversaria di assoluto di livello oltre che nel volley anche nel padel invece Francesca Piccinini che, assieme alla compagna Linda Raff, si aggiudica il torneo femminile, superando nell’ultimo atto Michela Persico e Rebecca Bresciani.

La due giorni di padel e solidarietà (il ricavato a ’La Mongolfiera ODV’) si è conclusa ieri sera con la cena di gala. Un altro grande successo per il progetto frutto dell’amicizia tra il presidente di Illumia Marco Bernardi, il socio fondatore del Country Club Mario Trebbi, Tomas Locatelli e Andrea Lanzoni, ad di ’2comeventi’.