Padel. Tutti in campo per l’Admo

Andrea Bacaloni e Andrea Remia hanno vinto il torneo di padel al circolo padel Torresi di Macerata, l’iniziativa è nata per sostenere Admo Macerata ed è giunta alla 4ª edizione. I finalisti sono stati anche Tommaso Canullo e Riccardo Salvatelli, mentre i semifinalisti Mirco Mastrocola e Fabio Natali, e Patrizia Magnante e Gaia Riccobelli che sono stati premiati anche da Andrea Pallotto, consigliere regionale Fitp. I partecipanti si sono sfidati per aiutare la ricerca dell’1 su 100.000 che può essere il donatore giusto per chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo, unendo al divertimento la solidarietà per gli scopi dell’associazione. Con lo stesso spirito la manifestazione è stata sostenuta anche dagli sponsor, tra cui MC Consulting, Farmacia San Claudio, Antonelli Silio, Pneus Marche. Ora l’obiettivo è aumentare i numeri di partecipanti come dichiarato da Giovanni Torresi, proprietario del circolo sportivo: "Aspettiamo per il prossimo anno di icrementare la partecipazione al torneo e di trovare altri giovani disposti a mettersi in gioco per Admo". Una visione condivisa da Eleonora Salvatori, presidente di Admo Macerata: "Confidiamo che con le varie iniziative si torni a essere più attenti e coscienti che con il nostro dono possiamo fare la differenza". Il prossimo appuntamento è per il 22 a Corriadmo, altra grande occasione di sport con la corsa/passeggiata al mattino e il divertimento nel pomeriggio.