Padel. Winter Cup, brilla il Mammut. Contro l’All Star è un successo

Mammut Club sugli scudi nella sesta giornata della Coppa Emilia-Winter Cup 2024 del circuito Msp.

I ragazzi del club di via Ghiaroni si sono imposti per 2-1 a San Felice contro l’All Star Padel nella formula che ha previsto la disputa di una partita mista, una femminile ed una maschile. Sono scesi in campo per il maschile Andrea Rossi e Mattia Carrà, per il femminile Arianna Bertoncelli e Federica Serri e per il misto Luca Borghesi e Francesca Orienti. Nel girone ’D’ il Mammut è dunque balzato al secondo posto con 6 punti in 4 gare, alle spalle del Reggio Beach Games già qualificato da primo (13 punti) e davanti ad A tutto campo (5 punti) e All Star San Felice (3 punti). Nel fine settimane sono in programma le gare della sesta e ultima giornata ma sarà poi decisivo il recupero Mammut-A tutto campo. Il prossimo fine settimana, poi, presso il Mammut è in programma il Torneo di beneficenza in favore dei centri antiviolenza. Un torneo misto open organizzato, con il patrocinio della Federazione Tennis e Padel, in collaborazione con Lions Club Bologna San Petronio. In questa occasione l’ingresso al circolo sarà libero.

In foto: Luca Borghesi e Francesca Orienti.