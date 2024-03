Pallacanestro, A2 femminile. Scivolone per la Galli. Le ragazze di Garcia crollano a Lecco

La Galli esce sconfitta da Costa Masnaga col punteggio di 70-59, e perde il secondo posto in classifica. Le gialloverdi si erano presentate ancora una volta senza le due marcatrici Nasraoui e Amatori, e così la panchina era corta, e nei due periodi finali l’assenza delle due forti atlete si è fatta sentire per i cambi, tanto che sono stati commessi troppi errori nei tiri a canestro, da due e tre punti, per scarsa lucidità. Nonostante la sconfitta le ragazze di coach José Garcia hanno giocato una buona gara in difesa, con grinta e determinazione, ma l’assenza delle due incerottate ha pesato notevolmente nell’economia della squadra. Primi due periodi equilibrati (20-19 e 36-35), poi la differenza è emersa. Terzo quarto 55-49. Nei secondi finali si è adottato il fallo sistematico, ma senza effetto. Migliori tiratrici del Galli , Rossini con 13 punti, Mioni 17, Lazzaro 9 e Streri7. Gigr