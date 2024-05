PALLACANESTRO. Garcia prepara la Galli per la sfida con Costa Masnaga

Grande attesa nell’ambiente della pallacanestro sangiovannese per la semifinale dei playoff, tra Costa Masnaga e Galli. Il match sarà disputato domenica 12 maggio alle ore 18 alla Palestra di Via Verdi di Costa Masnaga, provincia di Lecco. Le rosse pantere di coach Luca Andreoli, a fine della regular season hanno chiuso al secondo posto con gli stessi punti della Polisportiva, però avevano un migliore punteggio negli scontri diretti, e quindi per regolamento hanno conquistato il secondo posto (78-69 e 70-59). E quindi, le pantere giocheranno la gara numero uno e l’eventuale terza in casa. Vantaggio non indifferente. "L’esito della sfida dipende da noi - afferma coach Josè Garcia- Se saremo intelligenti e determinati, giocando come sappiamo, possiamo farcela. Credo che recupererò la guardia Elena Streri. E’ importante". E l’ala-guardia Flavia De Cassan sostiene: "Avrei preferito giocare in casa la prima gara. Comunque siamo preparate e motivate. Ci crediamo". Da ieri coach Garcia ha ripreso gli allenamenti, e con due sedute, poiché intende fare tutto il possibile affinché la Galli riesca a giocare come sa.

Giorgio Grassi