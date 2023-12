Pallacanestro, in campo per puntare al dodicesimo successo. Galli ospita Roma per l’allungo. Nasraoui a dirigere le operazioni

Ultima partita dell’anno solare per la Polisportiva Galli. "Con la partita odierna chiudiamo alla grande il 2023. E’ la dodicesima gara e siamo in testa alla classifica. E vogliano restarci. Il nostro obiettivo è quello di tornare in A1 e vincere la Coppa Italia. Giochiamo questo pomeriggio alle 18 al Palagalli contro il Basket Roma, e vogliamo difendere il primato". Sono le parole del presidente della Galli, Salvatore Argirò. "Come ho detto in altre occasioni sono cinvinto che questa squadra potrà darci grosse soddisfazioni. Adesso pensiamo a chiudere bene questo anno con un successo per goderci le vacanze in serenità e con soddisfazione". E sulla sfida contro il Basket Roma commenta: "E’ una squadra più quotata rispetto alla Stella Azzurra Roma, che abbiamo battuto con largo punteggio: 91-43. Ma dobbiamo essere determinati ed aggressivi come se fosse una delle prime. Sono fiducioso nelle ragazze".

Il roster della Galli di oggi almeno dall’inizio potrebbe essere formato da Nasraoui, Rossini, Reggiani, Bocola, De Cassan con in panchina Azzola, Bevilacqua, Lazzaro, Mioni, Amatori, Streri. Oggi pomeriggio la sfida per provare a restare sempre più in testa alla classifica del girone di A2.

Giorgio Grassi