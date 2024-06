Pallacanestro, presentato il nuovo allenatore che avrà a disposizione il confermato Toia. Fioravanti traccia la rotta della Sba

È stato presentato ieri mattina il nuovo allenatore della Scuola Basket Arezzo. Alessio Fioravanti (nella foto) avrà il compito, difficile ma stimolante, di raccogliere l’eredità lasciata da Marco Evangelisti. Il tecnico livornese però ha le spalle larghe dopo tante esperienze in giro per l’Italia. "Parto con tanto entusiasmo – ha detto – sono onorato di essere qua, perché è una società che ha ambizione e vive di pallacanestro a 360 gradi, dal minibasket alla prima squadra. Intendo ripagare questa fiducia e per farlo conosco solo due strade: serietà e lavoro in palestra". Ora può partire la costruzione del roster. "Ho già parlato con Toia che è stato confermato prima del mio arrivo. Cercheremo giocatori con le giuste caratteristiche tecniche ma ancor prima umane, che abbiano voglia di mettersi in mostra". Anche il presidente Castelli ha espresso la propria soddisfazione per l’arrivo di Fioravanti in amaranto: "Lavoreremo bene insieme perché è una persona schietta come me e c’è stato un bel feeling fin dai primi contatti".