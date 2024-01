Pallacanestro, serie B. Jankovic e Toia guidano la Sba al successo

Una Amen Bc Servizi tutta cuore e testa soffre nei primi due quarti, poi reagisce da grande squadra e schianta lo Spezia Basket con il risultato di 87-81, centrando due punti di platino nella lotta salvezza. L’inizio è shock per il quintetto di coach Evangelisti, che al primo intervallo è sotto di 13 punti, dopo averne concessi 33 ai liguri. Nel secondo quarto la Sba non riesce a rimontare (41-53 all’intervallo lungo). Nel terzo quarto invece la storia cambia: la Sba trova continuità a canestro, Spezia perde la bussola e un gioco da tre punti di Rossi riporta la parità a fine terza frazione. Nell’ultimo quarto non c’è partita: Toia e Jankovic (grande prova la sua con 22 punti) indicano la via con due triple di fila, Pelucchini (13 punti) permette di allungare fino al +11, poi la Amen amministra fino alla sirena. Mercoledì trasferta a Castelfiorentino.