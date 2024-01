Pallamano A gold. Macagi Cingoli domani in campo: arriverà Sassari

"Penso che la connotazione particolare della partita di domani sia la nostra gran voglia di tornare a giocare". L’allenatore Sergio Palazzi propone una sintesi agonistico-motivazionale per la gara casalinga che la Macagi disputerà domani alle 15, contro la Raimond Ego Sassari. L’imminente sfida è la prima delle tre che la Palazzi Band, in pausa da 45 giorni nel campionato di A Gold, effettuerà a febbraio: il 7 ricevendo il Fasano e il 14 al domicilio del Bolzano. Ma intanto c’è da pensare al Sassari. "In pratica – evidenzia Palazzi – è una squadra da scoprire: si è ultimamente rinforzata ingaggiando Bronzo, ala destra della Nazionale, tornato in Sardegna dopo l’esperienza in Francia, in grado anche di ricoprire due posizioni in difesa, e il tedesco Kleineidam, terzino sinistro e centrale, già in Israele che ha preferito lasciare a causa della guerra. Dopo essersi aggiudicato la Supercoppa, sabato scorso il Sassari ha vinto +11 a Carpi. Attualmente in classifica è settimo, ma sicuramente ambisce a progredire". Dunque, un avversario che impegnerà notevolmente la Macagi . "Dovremo darci dentro al massimo – ammette Palazzi – evitando distonìe difensive: ho tutti disponibili, è appena tornato anche il terzino Codina Vivanco che ha contribuito alla qualificazione della Nazionale del Cile ai mondiali 2025, sarà utilizzato dosandone l’impiego. Rivedremo il difensore Balint Somogyi che ha smaltito l’infortunio alla mano destra, insomma siamo in grado di contrastare al meglio il Sassari". In serie B, la Macagi ha onorato l’avvìo del girone di ritorno battendo in casa 32-13 il Falconara.

Gianfilippo Centanni