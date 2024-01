Pallamano A Gold. Palazzi: "La Macagi Cingoli getta le basi per il tour de force»

Finite le vacanze per la Macagi Cingoli che ha ripreso la preparazione senza i quattro stranieri. "Da lunedì – precisa l’allenatore Sergio Palazzi – saremo tutti. Intanto abbiamo ricominciato con calma e in tranquillità, pensando che avremo mercoledì 24 di questo mese la prossima partita, febbraio sarà molto intenso e quindi dobbiamo organizzarci bene". Potrebbe venir disputata qualche amichevole. "Ci stiamo interessando per programmarne una, considerato che l’A Golden giocherà sabato 13, quando l’A Silver riposerà. Però noi sabato 13 abbiamo la gara del campionato di B. Dovremo risolvere il problema della concomitanza". Il pensiero va al 2023. "Penso che sostanzialmente – ammette Palazzi – l’anno sia stato positivo. Conquistata la promozione in A Gold siamo arrivati dove volevamo. E questo è già un soddisfacente riscontro. Quando alla prima parte della stagione in A Gold, penso che il consuntivo sia da considerarsi in modo sfaccettato e comunque complessivamente positivo". E ancora. "Intanto c’è stato l’impatto con un campionato totalmente nuovo: la differenza tra l’allora A2 e l’attuale A Gold è rilevante. Ma abbiamo affrontato la novità consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato. Ci resta qualche rammarico per la qualità delle prestazioni fornite non appagate dai risultati: penso ancora alla prima giornata, alla sfida esterna col Fasano. Poi qualche infortunio che ha condizionato l’impegno. Quindi un residuo rammarico per come ci è sfuggita l’ammissione in Coppa Italia, che comunque non era un obiettivo preminente. Resta il pregio dell’esperienza finora acquisita che, tesaurizzata, sarà sicuramente utile per poter proseguire l’annata evitando pregiudizievoli scossoni".

Gianfilippo Centanni