Pallamano a rubiera. Epifania in campo per 150 baby atleti

Saranno circa 150 i giovani pallamanisti in erba, con 5 regioni rappresentate, a calcare da stamane i campi di Rubiera per il torneo dell’Epifania, tradizionale kermesse giovanile che spegne le 14 candeline e segna il ritorno all’attività per i più piccoli dopo le festività. Due le categorie, entrambe promozionali, che vedranno quindi la possibilità di far giocare insieme bambini e bambine: le partite inizieranno alle 9,45 e si concluderanno con le premiazioni nel tardo pomeriggio. Nella categoria Under 13 il programma è aperto da Rubiera 1-Verona e Casalgrande-Massa Marittima, mentre alle 10,15 Rubiera 2 se la vedrà con gli altoatesini del Kaltern; nell’Under 11 i locali sfideranno alle 10,30 Verona; a seguire Palazzolo; alle 11, il debutto di Casalgrande con Pressano.

Under 16. Rubiera festeggia la vittoria nell’Handball Fest di Borgo San Lorenzo. La squadra allenata da Francesco Errico, atleta della prima squadra, ha conquistato 3 vittorie su 3, superando la rappresentativa della Toscana (36-16), il Pontassieve (32-20) e la Fiorentina (30-23).