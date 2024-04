Pallamano A Silver: alle 19 alla palestra Cavina la sfida con Molteno. Il Romagna inizia la corsa playoff. L’obiettivo di Moriana la semifinale

Romagna contro Lombardia. Pallamano Romagna opposta al Molteno. Non si scherza. Stasera alle 19 alla Cavina c’è la sfida di andata dei quarti di finale dei playoff. Il ritorno a Molteno è previsto per giovedì 2 maggio e in caso di parità la bella è sempre in Lombardia sabato 4. Chi passa va in semifinale dove affronta la vincente tra Camerano e Genea Lanzara per conquistare un posto al solo nella serie A Gold. Il team allenato da coach Miguel Moriana arriva al match fondamentale (dopo aver raggiunto agevolmente l’obiettivo della salvezza anticipata in categoria) con qualche problema di infermeria, costante della stagione 2023/2024. Lo staff tecnico spera di recuperare qualche pedina, soprattutto per poter sfruttare qualche rotazione importante durante il match. Sono tanti i punti di forza del gruppo di coach Gagliardi (ex di Campus Italia), a partire da Alessandro De Angelis, vero e proprio trascinatore della squadra, Giacomo Redaelli (fratello del portiere del Romagna Martino), i portieri Gabriele Randes e Marco Donadello, Riccardo Bonanomi, l’ala Nicolò Garroni, ma di valore anche, tra gli altri, Giuseppe Cuzzupè, Gioele Mella, Leonardo Colombo e Samuele Riva. Attenzione a Tomas Bernachea, il terzino italo argentino giunto al San Giorgio Molteno la scorsa estate dopo l’esperienza all’Eppan. Da segnalare l’infortunio al portiere e vice capitano moltenese Lorenzo Beretta. In campionato, nella gara d’andata la Pallamano Romagna conquistò il primo successo pieno in stagione (dopo 3 pareggi consecutivi) contro un Molteno che restò in partita fino agli ultimi secondi di gioco. Decisamente di segno opposto il brutto ko esterno del Romagna al PalaSangiorgio dove Rotaru e compagni lasciarono sul campo la terza sconfitta consecutiva, come mai prima in stagione. Fu lo scivolone che relegò il Romagna al sesto posto con il morale certamente non alle stelle. Eppure il match degli arancioblù iniziò piuttosto bene con il controllo del gioco e i vantaggi 4-2 e 7-6 a metà del primo tempo. Ma mentre si avvicinava l’intervallo, aumentava il vantaggio dei locali con De Angelis e Bernachea in fiducia. Nell’ultimo turno, poi, per il Salumificio Riva Molteno l’importante vittoria contro il Lions Teramo.

Mirko Melandri