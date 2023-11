Pallamano a silver: bella prova con il campus italia. Il Romagna si riprende in fretta e festeggia. Di Domenico e Lamarca i mattatori del match La Pallamano Romagna si riscatta dalla sconfitta in quel di Cologne battendo il Campus Italia, squadra federale composta da nazionali under 18. La partita non è mai in discussione, trascinata da Di Domenico (9 reti) e Lamarca (8). Bene tra gli ospiti Babini.