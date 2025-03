Pallamano a silver. Carica Romagna: sfida salvezza contro il Lanzara

Il PalaCattani a Faenza si riempì anni fa per una partita della nazionale. Sarà difficile che succeda la stessa cosa domani alle 19 anche se i tifosi della Pallamano Romagna sono chiamati a rispondere in massa in vista di una partita che decide la stagione. L’avversaria di turno è il Lanzara, squadra salernitana che occupa la stessa posizione degli arancioblù con 17 punti. Chi vince si salva, la perdente va ai playout. Assente alla guida dei giocatori il coach iberico Mariano Ortega che ha subito un grave lutto e rimane in Spagna vicino alla sua famiglia. A sostituirlo sarà Fabrizio Tassinari, probabilmente assistito da Mattia Melis.

I campani hanno un ruolino di marcia di sette successi, tre pari e 10 sconfitte, 591 gol realizzati e 590 subiti. Il primo marcatore è Ignacio Tomas Bernachea, autore di 108 gol, seguito da Santiago Bernert Diaz (95) e Luigi Arena (92).

Il match di andata fu appannaggio del team di Salerno col punteggio di 33-26. Per il Romagna sugli scudi Alexandru Rotaru (7), Luca Tondini (6) e Sebastiano Garau (4).

Le gare: Campus Italia – Molteno, Trieste – Sassari, Carpi – Belluno, Mascalucia – Cologne, Bologna United – Enna.

La classifica: Trieste 35; Molteno 27; Bologna United 24; Belluno 23; Cologne 21; Carpi 20; Lanzara, Pallamano Romagna, Haenna 17; Sassari 15; Campus Italia 14; Mascalucia 10.

Mirko Melandri