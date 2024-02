Pallamano A Silver: domani al PalaCavina la sfida contro San Lazzaro, all’andata finì in parità. Romagna, c’è voglia di riscatto. Vincere vale il secondo posto Il Romagna cerca il riscatto dopo tre pareggi consecutivi, affrontando San Lazzaro. Entrambe le squadre puntano ai playoff, ma i rivali hanno un punto in più. La partita d'andata si concluse in parità. Altre partite in programma: Cus Palermo-Chiaravalle, Campus Italia-Molteno, Enna-Sassari, Cologne-Teramo, Lanzara-Camerano. Classifica: Camerano 23; San Lazzaro 19; Romagna, Chiaravalle 18; Cologne 16; Molteno 15; Enna 13; Lanzara, Sassari 12; Cus Palermo, Campus Italia 4; Teramo 2.