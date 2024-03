Pallamano A Silver: domani alle 18,30, gli arancioblù scenderanno in campo contro i marchigiani. All’andata finì con un pari. Romagna, contro la capolista Camerano serve la partita perfetta La Pallamano Romagna si prepara per un cruciale match contro il Camerano, cercando di vendicare il pareggio precedente. Con la capolista in testa, la sfida si preannuncia intensa.