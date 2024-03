Pallamano a silver: fra gli uomini di moriana applausi per bianconi e redaelli. Il Romagna fatica, ma vince e vede le qualificazioni per la promozione

PALLAMANO ROMAGNA

23

COLOGNE

19

PALLAMANO ROMAGNA: Redaelli, Maistrello, Mandelli, Mengoli, Bianconi 2, Mazzanti, Ceroni, Lamarca 11, Ariotti, Tondini, Rotaru 3, Lega, Zavagli 2, Ramondini, Satta, Bellini 4. All. Moriana.

COLOGNE: No. Manenti 2, Marquez 3, Armanelli, Ni. Manenti, Barbariga 2, Soldi 5, Piceni, Crippa 2, Caironi, Garbellini 1, Lancini, Gorela 3, Mombelli 1, Gligic. All. Hodzic Arbitri: Vasile e Tempone.

Note: primo tempo 12-9. Imola Playoff centrati.

La Pallamano Romagna batte il Cologne 23-19 e stacca il biglietto per la qualificazione agli spareggi valevoli per la promozione che vuol dire anche salvezza con quattro giornate di anticipo. Coach Moriana non può disporre degli infortunati Cristian Mengoli e Tommaso Albertini ma si consola per il rientro di Nicolò Bianconi che si destreggia alla grande contro una buona difesa e realizza due reti. Oltre a Bianconi, i migliori giocatori della partita sono il portiere Martino Redaelli che compie prodezze tra i pali e il terzino spagnolo Javier Lamarca che segna 11 gol, di cui tre su rigore. Bene anche Gregorio Mazzanti, attenzionato dalla difesa lombarda, ma fondamentale nei recuperi difensivi, e del capitano Alex Rotaru capace di impostare il gioco con calma e lucidità e del pivot Emanuele Bellini con quattro reti.

Mirko Melandri