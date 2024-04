Pallamano a silver. Il Romagna a Enna per il terzo posto La Pallamano Romagna affronta Enna nell'ultima giornata di serie A Silver con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica per i playoff. Enna, già qualificata, punta su Guggino come miglior marcatore. Altri incontri in programma. Classifica attuale: Camerano in testa, Lions Teramo fanalino di coda.