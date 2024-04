Pallamano a silver. Il Romagna vince col Genea Lanzara ed è quarto solitario

GENEA LANZARA

19

ROMAGNA

22

LANZARA: Cappellari, Munda, Coviello, A. Milano, Senatore 1, Lettera 1, C. Milano, Florio, Fragnito 5, Russo, De Luca 2, Rella, Caporaso, Schipani 3, Rossi 3, Mendo 3. All. Maione. PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Mandelli, Redaelli, Bianconi, Albertini 1, Mazzanti 4, Ceroni 1, Lamarca 2, Ariotti 1, Tondini, Rotaru 3, Lega, Zavagli 5, Ramondini 3, Bellini 2. All. Moriana.

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno.

Note: primo tempo 11-11.

Quarto posto solitario per la Pallamano Romagna grazie alla vittoria fondamentale in casa del Genea Lanzara col punteggio di 22-19 al termine di un incontro equilibrato fino e metà ripresa. Gli arancioblù impongono la miglior qualità offensiva, nonostante una prova non eccelsa nella metà campo avversaria. Oltre al muro difensivo sono Maistrello e Zavagli i protagonisti: tante le parate del portiere mentre l’ala mordanese è micidiale, nella seconda parte del primo tempo, segnando cinque gol pesanti. Ad un brutto primo tempo che si caratterizza da errori da ambo i lati sia al tiro che in fase di transizione che portano al giusto 11-11, fa da contraltare una ripresa non migliore dal punto di vista tecnico, ma molto più interessante per i tanti ribaltamenti di fronte. Da metà ripresa fino al termine il Romagna va su buoni ritmi, staccando gli avversari e mantenendo tre-quattro gol di distacco in un finale mai in discussione.

La classifica: Camerano 35; San Lazzaro 29; Chiaravalle 28; Pallamano Romagna 26; Molteno 24; Cologne 22; Enna, Lanzara 20; Sassari 15; Campus Italia, Cus Palermo 8; Teramo 5.

Mirko Melandri