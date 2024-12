Pallamano A Silver. Len Solution, recupero a Belluno. Parte l’assalto per il terzo posto

La Len Solution Carpi va oggi all’assalto del terzo posto nel recupero delle 19 al PalaLambioi di Belluno, sul parquet dei veneti terza forza del campionato, che da matricola stanno facendo un campionato sopra le righe. Lanciati da 3 successi di fila, i bianconeri di coach Agazzani provano a chiudere al meglio il girone di andata di Serie A Silver che li vede al 5° posto, a -2 dal Belluno stesso e. a-1 dal Bologna secondo. "Ci attende una gara tosta – spiega il dirigente e segretario Filippo Serafini –, il Belluno è una squadra che sta facendo un grande campionato da matricola, . Al momento è la terza forza del campionato e una papabile per i playoff promozione. Noi dobbiamo fare fare tesoro delle esperienze maturate nelle ultime partite, in cui con grande concentrazione e tenacia, senza mollare fino alla fine, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Il fattore campo è sicuramente a favore loro, ma non è impossibile portare a casa la vittoria di una gara che sarà incerta". Tutti disponibili per i carpigiani.

Classifica: Trieste 20, Bologna 15, Belluno * 14, Molteno 13, Carpi * 12, Campus 10, Cologne e Romagna 9, Lanzara 8, Haenna e Verdeazzurro 7, Mascalucia 6. d.s.