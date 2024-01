Pallamano A Silver: ore 18, gli arancioblù sono secondi. Il Romagna a Chiaravalle per il blitz. L’obiettivo di Lopez è salire in vetta La Pallamano Romagna e Chiaravalle si sfidano stasera per avvicinarsi alla vetta della classifica di serie A Silver. Romagna ha 18 punti, Chiaravalle ne ha 16.