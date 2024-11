Pallamano A Silver: ore 19 al PalaCattani

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Pallamano Romagna che, dopo essersi sbarazzata agevolmente del Mascalucia, affronta stasera alle ore 19, alla palestra PalaCattani di Faenza, il Campus Italia.

La formazione allenata da Settimio Massotti, vecchia conoscenza della pallamano, si allena nella Casa della Pallamano a Chieti ed è composta dai migliori giocatori under 17 che compongono una sorta di nazionale. Nonostante concorra fuori dalla graduatoria della serie A Silver il team in cui milita il pivot faentino Davide Babini ha un bilancio di tre vittorie e tre battute d’arresto. Gli under 17 hanno sorriso con il Bologna United (31-32), Lanzara (30-29) e Sassari (31-30) mentre hanno pianto con Trieste (33-19), Cologne (30-32), Mascalucia (27-25).

Il primo marcatore è Gabriele Somma con 35 reti.

Le gare: Team Mascalucia – Len Solution Carpi, Haenna – Verdeazzurro Sassari, Trieste 1970 – Belluno, Bologna United – Lanzara, Molteno – Cologne.

La classifica: Trieste 1970 12; Pallamano Romagna, Belluno 8; Haenna 7; Molteno, Len Solution Carpi, Campus Italia 6; Bologna United, Cologne 5; Sassari 4; Lanzara 3; Mascalucia 2.

Mirko Melandri