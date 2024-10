Pallamano A Silver: ore 19. Il Romagna a Trieste, una lezione di storia

Una nobile della pallamano affronta alle 19 in Friuli Venezia-Giulia la Pallamano Romagna. Si tratta del Trieste che, anni fa, con lo sponsor Cividin vinceva tanti titoli nazionali e se la cavava anche in Europa.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e recentemente sono cambiate tante cose a livello societario. Ora il presidente è Federico Lanza aiutato da Adriano Dreos e Giorgio Oveglia.

Il tecnico è Andrea Carpanese che lascerà la guida del settore giovanile per dedicarsi alla prima squadra. Nella rosa spicca il portiere Facundo Garcia, Federico Urbaz che ha realizzato nove reti contro il Campus Italia, Raul Jover Munoz e Joel Simon Huesmann, autori di sette segnature. Non sarà una passeggiata per il Romagna ma la formazione allenata da Ortega ce la metterà tutta per agganciare i giuliani in testa alla classifica della serie A Silver.

Le altre gare: Sassari-Cologne, Mascalucia-Campus Italia, Haenna-Lanzara, Bologna United-Carpi, Molteno-Belluno.

La classifica: Trieste 8; Molteno, Belluno, Pallamano Romagna 6; Cologne, Carpi 5; Campus Italia 4; Haenna 3; Bologna United, Sassari 2; Lanzara 1; Mascalucia 0.

m. m.