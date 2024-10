Pallamano A Silver. Pari amaro del Carpi in Sicilia. Avanti nel finale, si fa rimontare

Sfuma sul più bello in Sicilia il sogno della Len Solution di firmare la terza vittoria su 3 e restare in vetta alla Serie A Silver. Dopo essere andati a risposo avanti 13-10 a Enna i ragazzi di coach Agazzani si fanno rimontare dall’Haenna e devono accontentarsi di un punto dopo il 26-26. La squadra bianconera parte in rincorsa e al 14’ è sotto 6-4, poi 10-8 al 23’, ma con un break di 5-0 firmato da Serafini (7 reti per lui), Carabulea, Bendini e due volte Bastano arriva il +3 del riposo. Nella ripresa Carpi sembra poter da subito chiudere la gara con giocate da applausi e dopo 5’ vola già sul 17-12 poi è sul +5 (24-19) anche a 10’ dalla fine e quindi sul 25-21 negli ultimi 5’. Ma proprio lì i siciliani con un parziale di 5-1 (con qualche fischiata dubbia) e l’ultima rete segnata a 20 secondi dalla fine tolgono dal piatto carpigiano la terza vittoria di fila. CARPI: Villarroel (foto), Bendini 5, Ben Hadj Ali, Serafini 7, Carabulea 1, Leonesi, Vastano 3, Bandini 2, El-Sabbagh, Sortino 5, Martini, Mazzanti 3. All. Agazzani.

Le altre gare di ieri: Verdeazzurro-Belluno 27-28, Bologna-Mascalucia 30-20, Trieste-Campus Italia 33-19, ieri sera Molteno-Romagna e Cologne-Lanzara.

Classifica: Trieste 6, Len Solution 5, Belluno, Romagna * e Campus Italia 4, Haenna 3, Bologna e Molteno* 2, Lanzara * e Cologne * 1, Mascalucia e Verdeazzurro 0.

d.s.