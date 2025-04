Pallamano A Silver: successo di misura a Faenza contro Lanzara. Il Romagna vince in rimonta. Stabellini, penalty decisivo

PALLAMANO ROMAGNA24LANZARA23

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 6, Lega 4, Garau, Ceroni 1, Ariotti, Guerrero, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 2, Dall’Aglio, Zavagli 2, Ramondini 2, Stabellini 1, Rinaldo 5. All. Ferraresi e F. Tassinari.

LANZARA: Chirivì Grassi, Cappellari, Milano, Lettera 3, Bernert Diaz 7, Arena 5, Galan Garcia 2, Rella, Didone, Fragnito 3, Cuzzi 2, Mendo 1. All. Russo e Fiorillo.

Arbitri: Giovanni Fasano e Antonio Lorusso.

Note: primo tempo 11-15.

A 30 secondi dalla fine del match tra Pallamano Romagna e Lanzara entra in campo Riccardo Stabellini per tirare il rigore che poi si rivelerà decisivo perché nel tempo rimanente i salernitani non segnano, in modo che il punteggio finale è 24-23 a favore della formazione allenata, vista l’assenza di Mariano Ortega, da Fabrizio Tassinari e Simone Ferraresi.

Questi due punti non bastano agli arancioblù per ottenere la salvezza e infatti il verdetto è rimandato a sabato quando basterebbe un punto a Cologne per mettersi il cuore in pace.

Nicolò Bianconi è l’mvp del Romagna, determinante nel momento peggiore. Alla fine della partita saranno 6 le reti personali, compresa quella del pareggio 18-18 all’11’ della ripresa, ma vanno sottolineati i meriti di un ragazzo tornato a casa dopo l’esperienza in Portogallo e già perfettamente re-inserito nel gruppo.

Le gare: Campus Italia – Molteno 35-40, Trieste – Sassari 42-27, Carpi – Belluno 31- 30, Mascalucia – Cologne 25-28, Bologna United – Haenna 30-23.

La classifica: Trieste 37; Molteno 29; Bologna United 26; Belluno, Cologne 23; Carpi 22; Pallamano Romagna 19; Lanzara, Haenna 17; Sassari 15; Campus Italia 14; Team Mascalucia 10.